SVETOVNO, A NAŠE

Oblikovalka Tina Mentol: Moja znamka so ljudje

Nekdo bi se zlahka izgubil, če bi imel v sebi toliko talentov, kot jih premore ona. Primorka domiselno prepleta vse svoje vizije, z marljivostjo, s poglobljenim pristopom in kreativno noto pa se je iz manekenke prelevila v vse bolj prepoznavno oblikovalko. Ustvarila je platformo, na kateri je zaživela njena blagovna znamka Slavsocks. Poigrala se je s kulturno dediščino Slovenije in nekdanje skupne republike, kar jo je izstrelilo med najbolj izvirne mlade ustvarjalke. Združila je humor, nostalgijo in ljubezen do mode, naravne materiale in domačo kakovostno proizvodnjo ter nam ogrela noge in srca.