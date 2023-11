Ob petkih viže postavljajo na glavo (Suzy)

V sezoni, ki jo bodo sklenili s silvestrsko oddajo, ki jo bodo posneli 8. decembra, smo ob vrhunskih Diamantih slišali veliko legendarnih hitov in drugih pesmi različnih žanrov slovenske glasbe, od popularne do narodnozabavne. Povsem nova pa je rubrika Na glavo, v kateri lahko slišimo sveže, na glavo obrnjene glasbene priredbe znanih pesmi v izvedbi glasbenih izvajalcev, od katerih teh pesmi ne bi pričakovali.

Ansambel Vesna z Ireno Vrčkovnik in Vero Trafella FOTO: arhiv izvajalcev

Sezono je odprl Žan Serčič s Šakali, ki so v svojem slogu izvedli legendarni valček Ansambla Lojzeta Slaka Ne prižigaj luči. Prav tako sta v rubriki sodelovala Rok Ferengja in Blaž Črnivec, predstavnika glasbene zasedbe Rok'n'band, ki sta skupaj z Diamanti izvedla polko Modrijanov Ti, moja rožica.

Izredno priljubljeni člani ansambla Stil, ki so znani po vrhunskih priredbah, so v narodnozabavno različico preoblekli evrovizijsko uspešnico Carpe Diem skupine Joker Out. V rubriki smo lahko slišali še priredbo legendarne pesmi Beneških fantov Rdeči cvet, ki so jo skupaj z Diamanti izvedli Čuki in Hermina Matjašič, prikupna violinistka, sicer članica skupine Chicas.

Ansambel Stil je v narodnozabavni preoblekli izvedel evrovizijsko uspešnico Carpe Diem skupine Joker Out. FOTO: arhiv izvajalcev

Vedno si sanjala njega v izvedbi Fehtarjev

Videli in slišali pa smo tudi Fehtarje, ki prav tako slovijo po vrhunskih priredbah znanih skladb, tokrat so po svoje izvedli mega uspešnico Vedno si sanjala njega, koroškega glasbenika Fredyja Milerja. Sicer smo lahko v letošnji sezoni slišali nekoliko več narodnozabavne glasbe.

Že v začetku so gostili legendarni in še vedno izredno priljubljeni ansambel Vesna, s katerim sta zapeli Irena Vrčkovnik in koroška glasbenica Vera Trafella. Prav tako sta spet skupaj zapela Larisa Majcen in Dejan Zupan, odlična pevca narodnozabavne glasbe, ki sta pela in še pojeta pri različnih zasedbah, med drugim v ansamblu Saša Avsenika, katerega Šofersko polko sta tokrat tudi zapela.

Larisa Majcen in Dejan Zupan sta zapela Avsenikovo Šofersko polko. FOTO: arhiv izvajalcev

Videli in slišali smo še dva mlada in pri poslušalcih izredno priljubljena narodnozabavna ansambla Vzrock in Aktual, ki sta izvedla polko legendarnih Slapov Najlepše je doma. Premierno smo slišali poskočnico z naslovom Če ne pije idrijskega glasbenika Dareta Kauriča, ki so se mu pridružili Prifarski muzikanti. Da je v studiu vedno veselo in živahno, občasno poskrbijo gledalci in poslušalci. Med njimi so izstopali harmonikarji Srednje strojne šole iz Novega mesta, ki so zapolnili tribuno in zaigrali svojo himno To smo mi strojniki.

Prifarski muzikanti in Dare Kaurič so skupaj izvedli poskočnico Če ne pije. FOTO: arhiv izvajalcev