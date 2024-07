Luka Pangos je rojen z ascendentom v simpatični, prijetni tehtnici, kar mu prinaša potrebo po harmoniji, občutek za druge in za usklajevanje nasprotij, tudi pri okusih. Pogosto sklepa kompromise, tudi za ljubi mir, saj ne mara konfliktov ter vedno išče srednjo pot. Njegova vladarica Venera je na vrhu 12. hiše, tako potrebuje odmik in čas zase. Ker je v devici, mu trdo delo, ki se skriva v zakulisju popolnega krožnika, ni tuje. Zna zavihati rokave in napredovati korak za korakom. Je na vrhu lotosa, harmonične aspektne strukture posebnih talentov, tako se mu za kariero in finance ni treba bati. ...