Nuša Lesar se ne bo več skrivala za filtri

Družabna omrežja zadnja leta žal narekujejo trende in marsikatero mlado dekle si ne zna več predstavljati življenja brez skrivanja za kupom ličil, vedno več žensk pa pred objavo fotografije uporablja filtre, da bi posnetek polepšale. Da svojih fotografij nič več ne bo obdelovala, se je odločila voditeljica Nuša Lesar, ki je s svojimi sledilci delila dve fotografiji – prvo, na kateri je brezhibno naličena, in drugo, na kateri je povsem brez ličil. »Želim si, da bi vsi, ki spremljate moj profil, vedeli, da ni nič narobe, če si takšen, kot si, kakršenkoli že si. Želim si, da bi ljudje delali na sebi, odnosih, izobrazbi, zdravem telesu, zdravi psihi – in ja, tudi na lepem telesu in obrazu. A ne z instantnimi rešitvami, kot so filtri, pač pa z načrtnimi odločitvami, trdim delom in razumom,« je svojim prijateljem in oboževalcem na srce položila Nuša, ob tem pa priznala, da se zdi sama sebi lepša, ko je brezhibno naličena, a se je kljub temu odločila, da bo odslej na svojem profilu objavljala le fotografije, ki so pristne in resnične.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: