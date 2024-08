Nuša in Frenk Derenda sta usklajena navzven in navznoter (Suzy)

Redki so vikendi, ko sta zakonca Derenda doma. Nastopi po Sloveniji narekujejo njun divji delovni ritem in ne zamudita priložnosti, da se odpravita na pot. Tokrat pa se je Nuši in Frenku končno ponudilo malce prostega časa. In da je stvar še bolj zabavna, sta se slučajno odločila za iste barvne odtenke. To samo dokazuje, da nista usklajena le navzven, ampak tudi navznoter. Le kako bi bilo drugače, ko pa že toliko let živita drug ob drugem! Nista samo zakonca, oče in mama, za nameček sta še sodelavca. Zato je prilagajanje in sprotno reševanje nesporazumov ključ do dobrega razumevanja. Vmes se prileže razvajanje v dvoje, zlasti med kakšnim pobegom na tuje in odkrivanjem lepot sveta, da si odpočijeta um in pripravita podlago za naslednje skupne podvige.