Nova strast Luke Jezerška

Enega najbolj priljubljenih sodnikov v šovu MasterChef Luko Jezerška boste v teh dneh pogosto srečali ob brzenju naokoli na kolesu.



»Lani tik pred korono sem si kupil električno gorsko kolo. Z njim sem v enem letu prevozil kar 2500 kilometrov, ki jih zagotovo ne bi, če ne bi imel malo pomoči elektrike. Odprla se mi je čisto nova dimenzija kolesarjenja,« pravi Luka, ki se ne spušča v razprave, ali je električno kolo dobro ali ne. Pravi, da je treba poskusiti obe, potem pa se odločiš. Sam se vozi tudi po takšnih poteh, kjer se z običajnim zagotovo ne bi mogel. Tako z lahkoto pride na vrh Krvavca in drugih hribov.



»Nikoli pa ne bom rekel nikoli. Morda se bom čez dve leti navdušil nad specialko in si bom kupil še to cestno kolo,« se smeji Luka, ki je velik športni navdušenec. Z inštruktorjem se je preizkusil že v turni smuki, pogosto tudi jadra, torej ni, da ni.



