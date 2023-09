Nova ljubezen Tine Pisnik (Suzy)

Simpatična Mariborčanka Tina Pisnik je dolgo krojila vrh svetovnega tenisa. Njeno usodo pa je temeljito spremenila prometna nesreča pred skoraj dvajsetimi leti, ko se je uradno vozilo turnirja v Los Angelesu zaletelo v zid in je bila hudo poškodovana.

S partnerico Majo se je preselila v ZDA, kjer sta si z dvema kosmatincema na Floridi ustvarili novo življenje. Foto: osebni arhiv

Nekdanjo odlično teniško igralko je čisto navdušil novi šport, križanec med tenisom in namiznim tenisom pickleball. Foto: osebni arhiv

Dolgo je okrevala, si na novo osmislila življenje in začela graditi novo kariero. Ob strani so ji stali domači in partnerica Maja. Preselili sta se v ZDA, kjer sta si najprej v Chicagu, nato na Floridi ustvarili novo življenje. Tina je postala trenerka, njena nova ljubezen pa je najhitreje rastoči šport v ZDA – pickleball. »Moj urnik je še vedno čisto zapolnjen s tenisom. Imam nekaj stalnih igralcev, s katerimi delam že zelo dolgo. Seveda sem tudi sama zelo aktivna. Poleg tenisa zadnjih devet mesecev igram profesionalni pickleball. Za zdaj še nima prevoda v slovenščino. Gre za hibrid med tenisom in namiznim tenisom. Igra se z loparjem, ki je večji od loparja za namizni tenis. Z njim se podaja plastično žogico z luknjami,« razlaga Tina in dodaja, da jo je novi šport povsem prevzel.

Leta 2000 nas je zastopala na olimpijskih igrah. Foto: osebni arhiv

Uživa v tekmovanju, treningih, hitrem napredku in turnirjih, ki so skoraj vsak konec tedna v mesecu. »Ker sem dokaj nova v tem športu, veliko hodim na turnirje. Pred kratkim sem podpisala triletno pogodbo s PPA, ki je ena od dveh večjih organizacij v pickleballu v ZDA, kar je bila tudi moja velika želja od začetka igranja tega športa,« pravi.