Nova ljubezen Marjetke Vovk (FOTO)

»Dolga leta sem bila sem zaprisežna pasjeljubka. Oboževala sem njihovo zvesto pasjo dušo, mirno naravo, prijaznost in crkljivost. Pri hiši smo dolgo imeli psa, na katerega sem bila zelo navezana. Nato pa smo bili zaradi preveč obveznosti kar nekaj let brez živali. Prepričana sem bila, da jih nikoli več ne bomo imeli,« pripoveduje Marjetka. In ker se zarečenega kruha poje več kot pečenega, so pri Vovkovih januarja letos dobili prekrasno sivo kosmato kepico. Najprej eno, potem pa še drugo. Z možem Raayem sta se odločila za čudovito pepelnato siva mucka pasme britanska kratkodlaka mačka in dolgodlaki britanec.

Čeprav je bila dolga leta zaprisežena pasjeljubka, je muca britanka čisto osvojila Marjetkino srce.

»Mucka sta nam v hipu zlezla pod kožo in osvojila naša srca. Tudi otroka sta navdušena. Zdaj lahko rečem le, da živali res spremenijo hišo ali stanovanje v dom. Naša mucka sta prelepa, samosvoja, crkljiva, neskončno igriva,« veselo pove pevka, ki te dni ne ve, kje se je drži glava, saj ima kopico nastopov, zaključek leta v svoji glasbeni šoli in še pridno snema oddaje Slovenija ima talent.