Nostalgični spomin Miše Molk

Miša in Tina sta zelo povezani in veliko stvari počneta v dvoje, skupaj tudi spremljata zabavne festivale, kot je Evrovizija.

Vsi hrepenimo po družini, toplini in vonju po domu. Tudise rada v mislih zateče v objem ljubečih, a žal že pokojnih staršev in med brskanjem po domačem arhivu naleti na dragocene spomine.Nedavno je na plan potegnila črno-belo fotografijo in pod njo zapisala: »Družina. To smo mi. Bili. Dveh žal ni več. Smo pa še vedno … In tista, tamala, ki se ji zdi tudi fotografiranje smešno in ki ji novi sprednji zobje še niso zrasli, sem jaz. Mi je všeč, ko vidim, da me je vse tudi zabavalo. Čeprav so mi očitno spet eno 'špangico' nadeli v lase. Moji ljubki sestricipa ne več. Ne vem, ali se je uprla ali so starši to nekako z leti povezali,« je z nostalgijo obudila spomin na zgodnje otroštvo, ko si je njen značaj že utiral svojo pot.