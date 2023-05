Njegovo stanje je zelo resno: govori se, da ga je zadela možganska kap

Odkar so pred dobrim mesecem dni prekinili snemanje filma Back In Action, za katerega je Jamie Foxx prepričal Cameron Diaz, naj se vrne pred kamere, je igralka snemanje nadaljevala z njegovim dvojnikom. Jamieja so zdravili v bolnišnici, a kaj je z njim narobe, uradno ni znano. Nekateri viri so potrdili, da se je igralec po neznosnih glavobolih oglasil na urgenci, kjer so ugotovili, da ima možgansko krvavitev.

Snemanje filma se nadaljuje, za Jamieja so našli dvojnika.

Govori se tudi, da ga je že zadela možganska kap, Foxx pa je zdaj naposled sicer zapustil bolnišnico, a so ga preselili v rehabilitacijski center za okrevanje ljudi po kapi in travmatičnih možganskih poškodbah. Njegovi domači ga redno obiskujejo, pred njim pa je menda zelo dolga pot do okrevanja, v kakšnem stanju je, pa je zavito v tančico skrivnosti. Tudi mi upamo, da jo bo kar najbolje odnesel in bomo kmalu spet lahko gledali njegove filme.