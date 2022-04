Nina Valič: Hčerka mi je rešila življenje

Česa ste se naučili od žensk v svojem življenju? Vsega! V zreli dobi ugotavljam, kakšno povezavo imam s prednicami in kako sta me zaznamovali obe babici. Kar precej časa sem poznala tudi svojo prababico in njeno sestro. Rada sem poslušala zgodbe iz preteklosti. Moja mama je imela same bratrance, kar se ji pozna, ker je vseskozi najbolj borbena od vseh nas. Potem pa je rodila tri hčerke in enega sina, ki je imel največ miru pred njeno borbenostjo ali pričakovanji. Marsikdo bi mislil, da je bil mamin sinko. Kje pa! Ženske smo v zdravem okolju skupnost in vedno poskrbimo druga za drugo. To je pa...