Nina Strnad: Nikoli nisem stremela k priljubljenosti (Suzy)

Celo največja imena glasbene industrije ji zaupajo svoja dela, orkestri pa naravnost godejo od užitka, ko dobijo priložnost, da jo lahko pospremijo na koncertih. V priimku nosi ime ptice pevke in v srcu širok čustveni razpon, ki ne potrebuje nobenih odvečnih vokalnih okraskov. Medtem ko se nekateri spotikajo ob bogastvo njene družine, smo se mi prepričali o tistem, ki ga nosi v sebi. In o njenem močnem jazu, ki ga po 20 letih na slovenskih odrih izkazuje skozi note in misli. Zdi se, da v vašem mladem telesu živi stara duša. Ste se vedno družili s starejšimi in od njih črpali modrosti? Že ...