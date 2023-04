Nika Zorjan si je prisiljena vzeti čas zase

Lani decembra je praznovala okroglih trideset let in letos po desetih letih svoje pestre in zanimive kariere izdala prvi album. Kljub številnim uspehom so zadnji meseci na Niki Zorjan pustili sledi, saj je, utrujena od vsega, sklenila, da nujno potrebuje glasbeni premor.

Simpatična Prekmurka se te dni sprošča ob takšnih razgledih.

»Včasih nas telo, ker mu ne prisluhnemo, prisili, da se ustavimo. Meni se je to zgodilo zdaj. Nujno potrebujem vsaj en mesec glasbenega premora, da se lahko sestavim in se vrnem še močnejša, bolj odgovorna. Vem, da bo to moja lekcija za vse življenje,« pravi Nika, ki je odpovedala koncerte, oboževalcem pa obljubila, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da se bo čim prej vrnila tja, kamor sodi – na oder.

Do takrat pa si bo novih moči nabrala tudi na počitnicah s svojim najdražjim Rokom Piletičem in njunimi prijatelji. Družba je odpotovala na sončni Ciper, od koder je poslala pomembno sporočilo: »Ko se zatakneš, se spomni, da življenje želi, da se premakneš.«