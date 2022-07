Nika Križnar odkrila naravne toplice

Čemu v tej vročini riniti na tuje, ko je doma toliko še nepoznanih lepot. Letalski prevozniki so marsikomu uničili počitnice, ampak ne Niki Križnar, ki se je elegantno izognila morebitnim zapletom. S fantom Aljažem Vodanom sta izbrala drugačno različico dopustovanja in se odločila za aktivno poletje.

Nika po dolgih prekolesarjenih kilometrih v oazi naravnih voda

Skočila sta na kolesi in se podala dogodivščinam naproti. Napor se je izplačal, saj sta dobesedno obnemela, ko sta prispela v Klevevž. Tam sta utrujene noge namočila v hladno vodo, nepogrešljiv del teh naravnih toplic, ki jih le malokdo pozna. Za posladek sta si ogledala še nekaj gradov in se prepričala, da za nepozabne počitnice ni treba odšteti vrtoglavih zneskov in izgubljati potrpljenja na obljudenih plažah. Slovenija je pravi biser za odkrivanje čudovitih lokacij, na katerih si z malce sreče lahko čisto sam.