Dober mesec dni po svojem 80. rojstnem dnevu je Radko Polič - Rac zadnjič zaprl oči. »Že štirikrat sem umrl, pa sem še živ,« je dejal pred dvema letoma. Pa vendar – ali takšen velikan gledališča in življenja samega sploh kdaj umre? Njegovi kolegi, prijatelji, gledalci in vsi, ki so z njim kdajkoli spregovorili kakšno besedo, ga ne bomo nikoli pozabili. Mnogi so mu zato v poklon namenili nekaj besed. Enak bogovom »Ne verjamem, da je umrl. No, do zdaj je že štirikrat umrl in bil klinično mrtev, pa se je spet vrnil k nam. In to je zmogel samo on, saj je bil enak bogovom,...