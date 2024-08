Nepozabno prvo snidenje Marka Mandića z znanim igralcem in njegovo partnerico (Suzy)

Ko je Marko Mandić izvedel, da morajo za igralca Aliocho Schneiderja, ki je nastopil z njim v filmu Odrešitev za začetnike, in njegovo partnerico Charlotte Cardin najti še šoferja, se je ponudil, da gre on ponju, ker je bil tisti dan prost. »Tudi v filmu se vse začne z družinskim odhodom ponj na letališče, tako sem si rekel: 'Evo, prva vaja!' Na letališču sem se jima predstavil kot Marko, ju usmerjal proti avtu, jima pospravil prtljago, zato sta mislila, da sem pač njun šofer, nista povezala Marka z Markom Mandićem, jaz pa sem to vlogo prevzel.«

Francosko-kanadski igralec in kanadska pevka sta se pošteno nasmejala na račun nesporazuma. FOTO: Profimedia

Med vožnjo so se pogovarjali o scenariju, malo čudno sta gledala, da vse ve, Aliocho je celo učil izgovarjave njegovih slovenskih stavkov iz scenarija in mladenič si je to posnel. »Še malo bolj debelo sta gledala, ko smo se srečali na spoznavnem večeru igralske ekipe, češ ta produkcija je pa res nekaj, še šoferja vabijo na večerjo! Ko nas je režiserka naposled predstavila, sta bila čisto šokirana. Bilo je čudovito, zabavno, nepozabno prvo snidenje,« se smeji igralec.