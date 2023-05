Nenavaden poklic bodočega očka Mihe Novaka

Nedavno je minilo šest let, odkar je začel postavni Korošec Miha Novak pri skupini Čuki brenkati na kitaro in prepevati. V tem času je s fanti zaradi nastopov dodobra prekrižaril Slovenijo po dolgem in počez. Ko pa zaradi korone niso mogli na odre, si je hitro našel novo službo – v Avstriji je bil dostavljavec paketov. Delo mu je bilo všeč, vendar je prišla nova ljubezen, zaradi katere se je preselil bliže Ljubljani, v Mengeš.

Našel pa si je tudi novo službo – kot voznik šolskega kombija otroke vsak dan vozi v šolo in nazaj. V tem zelo uživa, saj mu je blizu delo z otroki. Nekaj časa je bil celo zaposlen kot pomočnik vzgojitelja v vrtcu v Vuzenici. Potem so prišli Čuki, posledično pa so bili tako zasedeni, da ni zmogel več obojega. Kmalu pa se bo z otroki ukvarjal še na drug način – namesto uspešnic Čukov bo od avgusta svojemu sinu ali hčerki prepeval uspavanke.