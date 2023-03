Ne čakajte na bolezen

V telesu je tisočletja stara modrost, ki se nam razkrije, ko mu pustimo, da spregovori, in prisluhnemo njegovemu sporočilu. Razvoj čustvenih kompetenc je medicina prihodnosti. »Če se nimamo radi in se ne sprejemamo, skrivamo svoj pravi jaz in proces deluje v nasprotni smeri – v smeri usihanja ljubezni in resničnega samoizražanja.« Vzrok vseh bolezni sta naša slaba samopodoba in neizživeti jaz. Ker nas v odraščanju niso sprejemali in brezpogojno ljubili ter na nas niso gledali kot na koristen člen v organiziranem ekosistemu (kar je seveda napačna miselnost), ima večina od nas veliko potrebo ...