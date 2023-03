Najverjetneje ste prišli do dna in zdaj že veste, da poti nazaj ni. Odločitve in razrešitve, ki so na poti, vam omogočajo, da zaključite stvari, ki vas ne podpirajo več, in vam dajejo priložnost, da dokončno obrnete nov list v življenju. Vsekakor prevladuje občutek, da je vse okoli vas na norih obratih in da so se nekatere stvari začele bliskovito premikati. Končno se dogaja premik in na vidiku je svež veter, ki vam bo prinesel povsem nove stvari in energijo, ki vam bo omogočila korak naprej. Poleg spomladanskega enakonočja, ki naznanja vstop v astrološko novo leto, bomo imeli še dva velika i...