Napisala je poučno knjigo za otroke

Špela Perc je bila dolga leta vrhunska športnica, potem pa je Slovence navdušila še nad pilatesom v vseh oblikah. Nato si je skupaj s sinom Zoltanom v Kanadi ustvarila novo življenje, predvsem pa je ostala povezana z umetnostnim drsanjem, v katerem še vedno tekmuje, in z naravo.

»Pred šestimi leti je bil moj sin Zoltan star šest let. Veliko sva se pogovarjala in dobila sem navdih za knjigo. Nastala je Dylanova pustolovščina v neznano, ki temelji na številnih pogovorih, ki sva jih imela. Zoltan je bil zame največji navdih in moč, da sem jo napisala. Zdi se mi, da je napočil čas, da delim to sporočilo s svetom, saj potrebuje več pripovedovalcev zgodb kot kdajkoli prej,« je povedala Špela, ki se ji zdi pomembno, da vse življenje ostanemo radovedni, se povežemo z vesoljem, planetom in naravo.

Knjigo je namenila vsem otrokom najlepšega planeta naše galaksije, Zemlje.