Največji trampolin na svetu nad Ljubljanico

Dunking Devils in agencija Extrem so nad Ljubljanico že postavili največji trampolin na svetu, kjer bosta v soboto gimnastična tekma in šov vrhunskih mednarodnih akrobatov.



Obiskovalce čaka kup poskočne rekreacije v trampolinskem parku, Ljubljanico pa boste lahko ta vikend preskočili po novem trampolinskem mostu. »Po testiranjih pričakujemo, da bo mogoče na megatrampolinu, ki smo ga poimenovali Supernova, leteti tudi 14 metrov visoko, zanimanje zanj pa že kažejo tudi naši partnerji iz tujine,« nam je povedal vodja skupine Domen Rozman.



V Dubaju bi radi trampolinski most postavili nad fontano pred najvišjo stavbo na svetu, znameniti Burdž Kalifa, Parižani pa bi ga vpeli v spodnji del Eifflovega stolpa. Projekt je plod domače pameti in izvedbe, saj je slovensko podjetje Akrobat eden vodilnih izdelovalcev trampolinov na svetu.



Kaj vse se bo iz tega izcimilo, bomo še videli, a kot prva se bo s to atrakcijo v anale zapisala Ljubljana!



