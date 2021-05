Najbolj čustveni trenutki njegovega življenja (FOTO)

Lovil je zajca

Leta 2016 se je na drugo dobrodelno akcijo odpravil s kolesom nakita. »Najbolj sem bil utrujen na klancih, na enem me je spremljal celo naš programski direktor, ki ga ljubkovalno kličem kar Gargamel. Imeli pa smo v naši karavani tudi prvaka v downhilluJana Cimpermana, ki me je med vožnjo zabaval s super triki na kolesu. Skupaj s snemalcem Markom Vidmarjem sta skakala čez luže in luknje na cestah in se vozila po zadnjem kolesu. V času tiste akcije smo reševali ovco, ki se je znašla pred ogrado, lovil pa sem tudi zajca na polju, ki me je vedno počakal na dobrem metru razdalje, potem pa hitro odskočil,« se smeji.

Legenda med kolesi

Leta 2017 se je podal na pot s ponyjem, med drugim mu je družbo delal Anže Kopitar. »Ko sem se po Sloveniji vozil z legendarnim ponyjem, so se v Tržiču z mano vozili zmagovalka vzpona na Vršič Laura Šimenc, olimpijski prvak v deskanju na snegu Žan Košir, za glasbeno kuliso pa je po gorenjskih cestah poskrbela Klara Jazbec,« se spominja Miha, ob tem pa pohvali vse, ki mu na kolesu vsako leto delajo družbo. Med njimi so Suzi iz Novega mesta, Marko iz Prekmurja, Zlatko iz Ljubljane, Aljoša pa mu vsako leto pomaga na Vršič.

Težave z rikšo

Čustveni so tudi spomini na vožnjo z rikšo leta 2018, s katero je imel nemalo težav. »Večkrat se nam je pokvarila in v Mozirju sem jo moral začasno celo zamenjati za skiro. Spomnim se, da eno noč fantje sploh niso spali, ker so jo popravljali, a tudi to nas ni ustavilo,« se spominja norega leta, ko so ob njegovi rikši celo plesali, akrobatska skupina Dunking Devils pa si je dala duška s svojimi vragolijami, kar ga je navdušilo.

Dobil je svoj sladoled

Leta 2019 je vozil kvadrocikel. »Predlani me je navdušila množica kolesarjev, rolkarjev, kotalkarjev in tekačev pred Slovenskimi Konjicami, na avtobusni postaji pa so mi postregli s sladoledom, imenovanim Deželak junak,« se z nasmehom na obrazu spominja predlanskega podviga, ki ga je končal utrujen, a zadovoljen z akcijo in odzivi ljudi, ki so mu krajšali dneve in ga tolažili, ko mu je bilo najhuje.

Zabava z gasilci

Lani, ko je prav tako vozil kvadrocikel, je bila akcija pod vprašanjem zaradi koronavirusa. »Na srečo se je epidemija ravno takrat toliko umirila, da smo jo lahko izpeljali. Lani so jo zelo zaznamovali gasilci, bili so neverjetni. Dvigali so me z lestvami visoko proti nebu, pripravili so nam poligone, nas poškropili in se povsod izkazali z zbranim denarjem,« se spominja zabavnih trenutkov.

Presenečenje!

Miha pravi, da mu je včasih, ko je utrujen in nima dovolj energije med svojimi podvigi po Sloveniji, zelo hudo, saj ima občutek, da ni dal vsega od sebe. »K sreči imam v zadnjih letih tako utečeno ekipo, da pri zabavanju in pozdravljanju vskočijo tudi oni. Za letos pripravljamo posebno presenečenje, zato že zdaj vabim ljudi dobre volje, da se nam pridružijo, predvsem pa jih pozivam, naj pošljejo sporočilo POMAGAM1 ali POMAGAM5 na številko 1919, da spet peljemo čim več otrok na morje!«

Njegova dobrodelna zgodba se je takrat šele začela, letos pa bo vse drugače. Na pot po Sloveniji se namreč odpravlja sedmič, akcija pa bo trajala kar devet dni – od 2. do 11. junija. Sin Matej ga pri tem spodbuja, da mora letos za otroke iz socialno ogroženih družin zbrati najmanj milijon evrov. Optimistični Deželak ne dvomi o tem, da bomo Slovenci in Slovenke znova stopili skupaj, on pa bo, tako kot vsako leto doslej, dal vse od sebe in iztisnil zadnje atome moči za to, da bi otroke odpeljal na morje. Ob tem se je spomnil vseh akcij, ki so bile naporne, zabavne, čustvene in napete, dodal pa je, da najlepše trenutke doživlja, ko sodelavci na tablo zapišejo, koliko denarja so zbrali. »Ob tem pa se zavem, da je zame in za ekipo takrat s simboličnim skokom v morje tudi konec čustvene in naporne dogodivščine.«