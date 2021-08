Na Vurberku pričarala morsko romantiko

Simpatična temnolaska obožuje sivko.

Neli z muskontarjije poimenovala ansambel, s katerim se je predstavila na vurberškem festivalu.

Letos je pevka na radijske postaje poslala že dve pesmi. Ena je zabavna, pop-rock balada z naslovom Na dlani, ki jo je ustvarilin je nastala v času korone, ki je bil za, kot pravi sama, zelo težak.A je zadoščenje toliko večje, ker je omenjena balada zmagala že na dveh radijskih lestvicah, kar kaže, da je poslušalcem očitno všeč. Druga pesem pa je polka z naslovom Če bi morje govorilo, ki je njen prvenec v narodno-zabavnih ritmih. Ustvarila sta join, zelo izkušena avtorja v tej zvrsti glasbe, z njo pa se je prijavila na vurberški festival in bila sprejeta. »Nastala je na pobudo organizatorja festivala in po pravici povem, da glasbenikov, s katerimi bi polko posnela, takrat sploh še nisem imela izbranih. Tako je bilo skoraj do trenutka, ko bi skladbo že morala poslati v poslušanje komisiji. Potem pa sem našla tri izjemne glasbenike, in sicer basista in pevca, zamejskega Slovenca iz Italije, harmonikarjaiz Tinjana ter, kitarista in pevca iz okolice Ilirske Bistrice, ki so sicer zelo aktivni vsak zase, jaz pa sem jih prav za festival združila in tako je nastal Ansambel Neli z muskontarji, « nam razloži Neli, ki pa na Vurberku ni doživela debija. Pravzaprav je bil to natanko deseti po vrsti, ki se ga je udeležila. »Čeprav z muskontarji nismo prejeli nobene nagrade, pa sem vesela, da je ljudem ta polka zelo všeč, zanjo smo posneli videospot, ki je že na ogled na youtubu,« nam pove. Že uvrstitev na festival je bila uspeh.»Priznam, da so se mi uresničile sanje, ko sem se uvrstila na ta festival, nanj pa sem šla brez pričakovanj. Sem namreč popolni samouk in v mladosti nisem imela dosti podpore, nisem imela nikogar, ki bi mi pomagal na glasbeni poti. A glasba me je spremljala že v otroških letih, saj je bil moj oče glasbenik, tako da sem zdaj tako ali drugače aktivna v tem svetu že tri desetletja. Letošnji vurberški festival pa je po svoje zaznamoval še mojo okroglo obletnico, saj sem praznovala 50. rojstni dan,« nam zaupa simpatična črnolaska, ki očitno dobro skriva svoja leta. Prej je bila dvakrat na Večeru viž v narečju v Škofji Loki, na ptujskem festivalu, festivalu Graška gora poje in igra pa števerjanskem festivalu, na Narečni popevki in Melodijah morja in sonca, kjer pa je nastopala v spremljevalnem programu. »Za menoj so štirje večji koncerti po Sloveniji s skupino Faraoni, bila pa sem tudi spremljevalna vokalistka v Skupini Šturle. Torej, 10. festival po vrsti na 30 let glasbene podlage, pa še mojih 50 let. Imenitno popotovanje skozi življenje, mar ne?« v smehu sklene Neli, pevka, ki jo tudi drugi radi povabijo v svojo sredino, saj je odlična vokalistka.