Teniški turnir US Open so si ogledali številni zvezdniki (Suzy)

Ameriške zvezde se letos ne morejo nagledati športa. Enako je veljalo v času teniškega turnirja US Open, na katerem je v finalu Italijan Jannik Sinner sicer premagal domačega Taylorja Fritza, a zabave vsemu navkljub ni manjkalo. Na tribunah so sedeli ameriški pomembneži v svetu zabave – od športnikov do igralcev in rockerjev, nihče ni zamudil pomembnega turnirja športa, ki velja za zelo 'bel šport', ki ga torej praviloma radi igrajo bogati belci, čeprav poznamo kar nekaj teniških zvezd, ki so dokazale nasprotno.

Najboljša teniška igralka vseh časov Serena Williams je na turnirju navijala skupaj z Alicio Keys. FOTO: Profimedia

Za zanimiv trio so poskrbeli oskarjevec Eddie Redmayne, ki je sedel z Anno Wintour, urednico Voguea, za njima je užival Jon Bon Jovi. FOTO: Profimedia

Moški finale si je ogledal tudi pevec Seal. FOTO: Profimedia

Večni patriot Matthew McConaughey FOTO: Profimedia

Dustin Hoffman ni niti za hip izpustil dlani žene Lise, s katero je poročen že 44 let. FOTO: Profimedia