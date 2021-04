Na svidenje, brada!

Pripravljen za v srednjo šolo.

Brki in brada so že nekaj let zaščitni znak drznih moških. Med tistimi, ki si upajo, predvsem pa jih čisto nič ne briga, kaj si o njih misli okolica, je tudi upokojeni smučarski krosist, ki se je odločil, da je napočil čas za korenito spremembo.si je namreč obril brado, prepoznavne brke je skrajšal in s svojim mladostnim videzom osupnil oboževalke in oboževalce. »Boljše moški s slabo brado kot ženska z dobrimi brki,« je nekoč o bradi in o tem, zakaj je njen veliki pristaš, dejal Filip, ki pa mu zdaj prijatelji in znanci laskajo, da je pripravljen na odhod v srednjo šolo.Kleni Štajerec, ki ga zadnje čase znova pesti poškodba, ima te dni več časa za druženje s prijatelji in najbližjimi, ki ga zbadajo, naj le beži čim dlje od šolskih avtobusov, da ga ne bi zamenjali za najstnika.