Na pomoč, suha koža!

Na to, kako mehka in nežna bo vaša koža, delno vpliva genetika, a nikar ne obupajte prehitro, saj je zelo pomembno tudi, kako jo negujete. Jesen je uvod v zimo, ki za kožo ni preveč prijeten čas, zato zahteva določene spremembe nege.

Nega in tradicija



Slecite staro

Kadar imate občutek, da nobena negovalna krema ali drug izdelek v resnici ne poteši žeje kože, je najverjetneje težava v tem, da je prekrita s plastjo nevidnih odmrlih celic, ki preprečujejo sprejemanje vlage in hranil. Takšno stanje je običajno zlasti po poletju, ko je koža dobila temnejši ten, ki se sčasoma začne luščiti in plastiti.

Dolga oblačila, ki ustvarijo na koži določeno trenje, pa čeprav prijetno, dodatno spodbujajo njeno luščenje. Čas je torej za dober piling. Enkrat tedensko ga uporabite pred prhanjem na suhi koži. Če ga nimate, vam ga ni treba kupovati, saj vam v ta namen lahko služijo zmleta kava, morska sol ali sladkor. Poljubni sestavini primešajte malo gela za prhanje in se zmasirajte. Najbolje od stopal proti vratu, saj tako poskrbite še za prekrvitev. Lahko se odločite tudi za suho krtačenje z rokavico iz sisala ali ščetkanje – s pilingom ali brez. Zagotavljamo vam, da bo koža po takšni obravnavi mehka in nežna.

Olje, maslo, mleko ali losjon?

Najlažji in najmanj hranilen je losjon – primeren je za kožo, ki ni suha, ali ko se želite takoj po nanosu obleči in oblačila ohraniti nemastna. Mleko za telo je gostejše in vsebuje več hranilnih sestavin, zato je primerno za suho kožo, ki jo včasih dovolj nahrani šele maslo, ki ima jedilnemu maslu podobno teksturo in je seveda tudi bolj mastno.

Primernejše je za nočno nego, saj bi z njim sicer namastili oblačila, poleg tega številne ženske podnevi na koži ne marajo mastnega občutka. Pri uporabi olj, sploh če so naravna, imejte v mislih dvoje – so sicer odlična izbira, a če želite globok negovalni učinek, je nujno, da jih nanašate na še vlažno, neosušeno kožo. Voda pomaga, da se olje vpije, v nasprotnem primeru bo ostalo na površini kože, zaradi česar se olj drži slab sloves, češ da so mastna in kože ne nahranijo dovolj. Lahko jih kombinirate z lahkim losjonom in čezenj, še preden se vpije, nanesete olje.

Kombinacije

Včasih je piling, ki ga kupimo, že pripravljen tako, da so grobi luščilni delci dodani olju ali maslu, zato je že sam po sebi zelo hranilen in je koža, ko stopimo izpod prhe, mastna in nahranjena. V tem primeru se lahko mirno odpovemo dodatnim nanosom negovalnih izdelkov, lahko pa na mastno kožo nanesemo lahki losjon, ki bo zaklenil vlago in vsa hranila vanjo.

Dobre navade, lepa koža

Dejstvo je, da se vsak trud v imenu lepote na nas pozna, naj gre za kožo, lase, stanje telesa ali žar na obrazu. Vsaka ženska je lahko lepa, če v svojo lepoto vlaga, saj je nedvomno plod notranjega in zunanjega dela, lepih stvari od zunaj ter lepih misli od znotraj. Negovana koža je lepa ne glede na nepravilnosti, s katerimi se soočamo vse in do katerih smo običajno same najbolj kritične.

Tudi če se nam še tako ne ljubi, je vlažilna ali hranilna nega po prhanju, ki kožo izsuši, zlasti če uporabljamo agresivna mila in imamo rade vročo vodo, nujna, če želimo ohranjati optimalno navlaženost. Vedno, ko se nam zdi, da koža ni dovolj mehka in gladka kljub uporabi negovalnih sredstev, pa je čas, da naredimo piling, saj s tem pomagamo odstraniti odmrlo kožo, pod katero zasije vsa nova, sveža in sijoča.

