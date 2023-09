Na festivalu narodnozabavne glasbe je bilo spet zelo pestro (Suzy)

Letošnje festivalsko leto je za ansamble nekoliko drugačno, lahko bi rekli tudi osiromašeno, vsaj kar se nagrad tiče, saj nekateri festivali niso imeli tekmovalnega naboja ali jih sploh ni bilo. Med drugim letos ne bo festivala Slovenska polka in valček. Zato so se mnogi s še toliko večjim zanosom podali na 54. Ptujski festival, ki je najstarejša in najuglednejša tovrstna prireditev pri nas.

Barbara Jehart in Alenka Frece s članom strokovne komisije Igorjem Podpečanom FOTO: Mojca Marot

Prvi festival se je na Ptuju, najstarejšem mestu, odvijal že davnega leta 1969, letošnji je bil na prvi septembrski dan na Mestnem trgu, kjer so na odru nastopili ansambli: LAH-ov Boris s Prijatelji, ki je prejel orfeja kot najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti, Ansambel Dveh dolin, Fenomeni, Ansambel Andreja Bajuka, Prisrčniki, katerih pevka Živa Žohar je prejela Korenovo plaketo, Ansambel Lesarji, Skupina Lenarti, Firbci, ki so po mnenju občinstva izvedli najlepšo skladbo, hkrati pa postali najboljši ansambel med ostalimi zasedbami, Ansambel Murni, Ansambel Gašperja Mirnika, ki so zaigrali skladbo Odnesi me – njihovo besedilo, ki ga je napisal Damjan Pasarič, je bilo po mnenju komisije najboljše besedilo festivala –, Ansambel Petan in Kerlci.

Ansambel Gašperja Mirnika je eden najmlajših, ki se letos pojavlja na festivalskih odrih. FOTO: Mojca Marot

Tokrat smo zbrali nekaj fotografskih utrinkov, v prihodnjih tednih in mesecih pa bomo predstavljali posamezne izvajalce.

Barbaro Žerjav smo lahko slišali in videli v vlogi napovedovalke iz občinstva.

Dalibor Bedenik in Sašo Dobnik, sodelavca na radiu Ptuj, sta imela vsak svojo nalogo. FOTO: Mojca Marot

Firbci so se z letošnjega festivala vrnili z dvema nagradama. FOTO: Mojca Marot

Lah-ov Boris s Prijatelji se je razveselil kipca Orfeja kot najboljši kvintet. FOTO: Mojca Marot

Legendarni pevec Matjaž Mrak (Lah-ov Boris s Prijatelji) in pevka Slovenskih zvokov Tadeja Avbreht FOTO: Mojca Marot