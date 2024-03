Mychy: Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Čas je, da ohranimo visoko naravnanost in odpuščamo. Za premislek, iskanje notranjega miru in za to, da si polepšate dan. Praznujte. Velika noč nosi v sebi simboliko ponovnega rojstva, prenove in upanja. Je čas, ko se spominjamo zmage nad temo, ko luč premaga temo in življenje premaga smrt, ko se zavedamo, da ni noben izziv nepremagljiv, nobena tema trajna in nobena pot brez upanja.

Sporočilo je močno in osvobajajoče. Govori nam, da se lahko dvignemo iz pepela kot feniks in lahko vsak dan začnemo znova. Na vas je, da se opogumite, sledite svojim sanjam in ciljem ter verjamete vase. Ne glede na to, kakšne preizkušnje vas čakajo, verjemite v svojo moč, v možnost obnavljanja in ponovnega rojstva. Velika noč je čas prebujenja, ko začutiš, da si močnejši od svojih najtemnejših trenutkov. Naj vas božanska luč osvetli in vam da moč, da zasijete kot zvezda na nebu.

Delite hrano in svoje zgodbe s prijatelji in družino, saj je to tisto, kar nas povezuje in naredi naše življenje bogatejše. Pojdite ven in ujemite sončne žarke spomladanskega sonca, se prepustite vonju dežja ali zaznavajte snežinke. Ni pomembno, kakšno vreme je, pomembno je, da pozdravite prebujanje narave in se z njo povežete. Napišite svoje cilje, naslovite priprošnje boginji Ostari, ki predstavlja prehodnost in obnovitev.

Prižgite svečo, se potopite v slano kopel ali si jo privoščite dišečo, z zelišči. Pobarvajte simbolično jajce v čast boginji in si brez slabe vesti privoščite čokoladnega zajčka. Ne glede na to, kako se odločite preživeti ta čas, je pomembno, da počastite duhovni pomen pomladi, praznujete svoje novo rojstvo in si simbolično zastavite cilje. Pozdravite svetlobo in upanje, ki prihajata, dovolite si začutiti novo energijo in svežino, ki jo prinaša ta čas. Naj bo vaš vikend poln ljubezni, radosti in duhovne obnove.