Mychi: Sporočilo ob koncu tedna …

Kako se počutite? Začutite, spustite ego, zaupajte in ohranite vero. Morda se vam vse postavlja v drugačne okvire, kot ste si sprva zamislili. Vedite, da vse, kar odhaja, odhaja z razlogom, da naredi prostor za novo. V vas se bo pojavila globoka potreba po tem, da se zaposlite in nujno nekaj naredite v življenju, ker tako ne gre več naprej. En del vas bo stal vkopan na mestu, kot da nima pojma, kam naprej, drugi del pa bo nameraval samo eno …



Vse spremeniti! Čas je za vpogled vase in temeljit razmislek, ne za akcijo in dejanja. Globoko se boste zazrli v svoje življenje in se vprašali, ali je to res to, vse to z namenom, da izstopite iz kaosa, ki bo sicer samo nekakšno zatišje pred nevihto. Čas je idealen za urejanje, čiščenje in pospravljanje poslovnih in zasebnih zadev, misli in občutkov. Poskrbite zase, začnite dieto, očistite telo ali se začnite fizično gibati, premikati, telovaditi. Skratka, počnite kar koli, samo da prečistite in okrepite telo, s tem se boste namreč prizemljili in bolj boste v stiku s trenutkom. Pred vami so dnevi, ko se boste poglobljeno soočali z resnico in z vprašanjem, ali veste in poznate resnico. Samo uživajte in si dovolite, da vas vodita vaš notranji glas in univerzalna resnica. Uživajte v trenutku. Vzemite vse, kar se vam ponuja in kar čutite kot pravo. Začenjajo se lepi, novi časi, zato predajte še zadnja bremena, bolečino in skrbi, preden boste lahko resnično praznovali in uživali.



Novo potovanje vas pričakuje, zato tudi sami odložite svoj prav in se začnite povezovati. Najprej s sabo, potem svojimi bližnjimi in na koncu se povezujte v svoji skupnosti. Ne dovolite, da vas razdalja odtuji in vam vzame še zadnje upanje, da vas omejitve razdvajajo pri lastni izbiri in kratijo vašo svobodo. Vi kreirate svojo resničnost, zato jo ustvarjajte zavestno. Poslušajte besede in slišali boste dialog srca, ki vam šepeta o skrivnosti. In ko duša govori, poslušajte. Delujte iz tega prostora integritete, ostanite zvesti sebi in se odklopite od zunanjega sveta.

