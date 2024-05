Moulin Rouge je nazaj: Ljudje so tako želeli! (Suzy)

Johnny je moj, Prvi tvoj poljub, Bye bye baby, Ti si moj bonbonček, Ne kliči zvezde z neba in druge nepozabne uspešnice so znova zazvenele na odrih. Na glasbeno sceno se je namreč vrnil glasbeni duo Moulin Rouge, ki je marca prvič nastopil v Višnji Gori. Njegova gonilna sila je še vedno Matjaž Kosi, del zgodbe pa ostaja pevka Karmen Plazar, pred katero so v zasedbi nekoč pele Alenka Šmid - Čena, Katja Lapkovsky in kratek čas tudi Deja Mušič.

Devetinpetdesetletni Kosi pravi, da nikoli ni zapustil glasbe, ni pa se javno pojavljal kot Moulin Rouge. »Kot producent sem delal predvsem za tujino, od Latinske Amerike do Skandinavije, nekaj tudi za Daljni vzhod. Celo v tujini so name pritiskali, da si želijo vrnitve in da je Moulin Rouge znamka, s katero je treba nadaljevati, ker ljudje tako hočejo,« pravi in ob tem poudari, da bo njuna vrnitev sprva klubska, pozneje pa bosta morda razmislila o koncertni turneji.

»Ljudje bodo lahko z nama podoživeli mladost, mladina bo iz prve roke spoznala izvirno glasbo iz naših časov. MR je original, ni novodobna kopija, odeta v obleko osemdesetih,« še pravi in doda, da bosta s Karmen prečesala Slovenijo po dolgem in počez.