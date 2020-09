Moji, tvoji, najini

Televizijska voditeljica Alenka Kesar je pred kratkim izdala knjigo Druga žena, v kateri je popisala ganljivo zgodbo, ki jo je vodila od ločitve do zdajšnje velike ljubezni. Združiti dve družini v eno ni preprosto, a Alenki in njenemu možu Kamenku Kesarju to odlično uspeva. Njuni otroci, Alenkini 20-letna Neli in 12-letna Lina, ter Kamenkova 19-letni Ian in 11-letna Tara, se imajo skupaj čudovito, vsi pa so vzpostavili lep odnos tudi z novim partnerjem očeta oziroma mame. Alenka je že večkrat povedala, da je ganjena, ko vidi, kako dobro se razumejo otroci ki jih je združila njena in Kamenkova ljubezen, razumejo. Kesarjevi vsekakor ne spadajo v žalostno slovensko povprečje, kjer so po ločitvi strani sprte in polne zamer. V njihovo razširjeno družino so vključeni tudi nekdanji partnerji in ob kakšni priložnosti se za mizo srečajo prav vsi.