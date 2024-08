Moje srce je zlomljeno (Suzy)

Pretekli konec tedna je petinpetdesetletna pevka na isti dan izgubila 87-letno mamo Patricio in 63-letno sestro Alison, ki sta umrli le nekaj ur narazen. Mariah je imela z družino napete odnose, tudi mama naj bi jo nenehno kritizirala, a je odnos z njo vsaj zakrpala, medtem ko se ni s sestro nikoli pobotala. Slednja s pevsko divo ni spregovorila niti besede že trideset let. Leta 1990 je odvisnica od drog izvedela, da je okužena z virusom HIV, in pred osmimi leti sestro javno prosila za pomoč, saj naj bi bila žrtev napada, pristala je v psihiatrični bolnišnici in bila aretirana zaradi prostitucije. Mariah je v knjigi spominov zapisala, da se je družina do nje vse življenje obnašala kot do bankomata in da jo je v otroštvu, ko je imela komaj dvanajst let, sestra zadrogirala in poskušala prodati zvodniku. »Zanemarjali so me na več ravneh,« je pred leti povedala.

Alison je zaradi financ dala več intervjujev o sestri.

»Vedno sem bila umazana, počutila sem se neurejeno, mama me je pogosto puščala z ljudmi, s katerimi nisem bila varna.« Ob mamini smrti je zapisala, da je zadnji teden dni preživela z njo in da je njeno srce zlomljeno. »Mislim, da je res težko biti mama,« je priznala. Kljub temu da je o slavni hčerki napisala knjigo, ji je odpustila veliko lažje kot bratu in sestri.