Modrijani, Avseniki in Primorski fantje spet med ljudmi

Sašo Avsenik se je lotil poučevanja klavirske harmonike.

Primorski fantje so polni energije. 22. avgusta bodo igrali v Izoli na Ribiškem prazniku.

Prejšnji teden so vrnitev med zveste poslušalce že napovedali Modrijani in za njimi Ansambel Saša Avsenika. Na Obali pa za vsaj malo zabave že skrbijo in bodo še poskrbeli Primorski fantje. Ti so pred dobrim tednom, po petih mesecih, spet stopili na veliki oder v Postojni in na povabilo tamkajšnje občine in Radia 94 zaigrali na koncertu Prijatelji, ostanimo prijatelji ter obogatili kulturni utrip poletja. Minulo soboto pa so v Izoli snemali videospot za valček Plavaj, barčica moja, s katerim so se lani predstavili na vurberškem festivalu. Naslednji nastop imajo predviden 22. avgusta na Ribiškem prazniku v Izoli.Vrnitev na odre pa so prav tako napovedali Modrijaniininter. In to z manjšimi intimnimi koncerti, imenovanimi Modrijani osebno, ki so jih morali marca prekiniti. Zdaj so dobili dovoljenje zanje, a bodo morali upoštevali vse stroge vladne omejitve v zvezi z novim koronavirusom. To pomeni, da bodo obiskovalci morali sedeti na primerno razporejenih stolih in uporabljati razkužila. Prvi koncert se bo zgodil prihodnji petek, 14. avgusta, v parku Gostilne Pugelj v Ždinji vasi. Že dan pozneje, na praznični 15. avgust, bodo peli in igrali na ploščadi bazena v Brestanici, 21. avgusta v Avditoriju Portorož, dan pozneje, 22. avgusta, pa v Atriju Lanthierijevega dvorca v Vipavi. 27. avgusta bodo v parku Gradu Štatenberg, 28. avgusta na nogometnem igrišču pri graščini v domači Dobrni, 29. avgusta pa bodo koncerte osebno sklenili v Kočevju, na igrišču z umetno travo stadiona Gaj.Modrijanom so s koncerti s posebnim akustičnim programom, imenovanim intimno, sledili tudi člani Ansambla Saša Avsenika, ki so mini turnejo po Sloveniji začeli konec julija, ko so bili najprej v Mirni Peči in na Muljavi. Prihodnjo soboto bodo v objemu narave v Zavrh baru v Zabreznici, 27. avgusta v gostilni Pod Krvavcem v Cerkljah na Gorenjskem, 18. septembra pa v gostišču Pri Čebelici v Lukovici, kamor jih je povabila Čebelarska zveza Slovenije. Ne nazadnje stain njegov sinže leta 2003 za svetovni čebelarski kongres Apimondia v Ljubljani napisala skladbo Čebelarska pesem, ki je postala uradna himna čebelarske zveze.Mladi Avseniki, ki so eni redkih profesionalnih ansamblov, so komaj čakali, da spet stopijo pred ljudi. V času korone so gostovali le v studiu Radia Slovenije v nizu poletnih koncertov iz naših krajev s komorno skupino godal Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Zdaj boste na intimnih koncertih lahko poslušali Avsenikove uspešnice brez ozvočenja in s člani ansambla tudi poklepetali. Ob vsem pa se je vodja ansambla in harmonikarlotil še poučevanja klavirske harmonike. Kot nam je zaupal, je imel že v preteklosti nekaj interesentov, ki so si za mentorja zaželeli prav njega, a zaradi obilice nastopov za to ni bilo časa. Letos te zadrege ni več, ker nastopov in koncertov žal ni. Zato je nastopil čas, da se mu javite in se nekoč pohvalite, da vas je igranja na klavirsko harmoniko učil sam vnuk slavnega Slavka Avsenika. To pa je nekaj posebnega, mar ne?