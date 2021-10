Modni radar: Nuša Derenda, Teja Jugovic in Gorka Berden

nusa derenda pevka

Nuša Derenda Ogenj napadel

pevko je našo,

pogoltnili zublji

so plišasto čašo,

ki kelihu rdeč'mu

na mah je podobna,

da preveč je blaga

naokol’ se razbobna.

Rokav je napihnjen

in mašna pod brado,

na glavi pa pentlja

za staro in mlado.

Od pasa navzdol

silhueta je ribe,

ki žal jo prikrajša

za bolj drzne gibe.

teja jugovic coolmamacita

Teja Jugovic Od daleč je videt’

povsem brez opazke,

če bližje pogledaš,

pogrešaš okraske.

Resnično nam manjka

kaj lep'ga nakita,

na srečo obleka

je kot ulita.

A kaj, ko zaveso

vlači za sabo,

ki resnici na ljubo

za nobeno ni rabo,

le prah se pobriše

z njo po parketu,

še biserčke v glavo,

da nevesta je v cvetu.

gorka berden igralka