Modni radar: Ana Tavčar

ana tavcar voditeljica

Mladostno Dve barvi osnovni

za navdih sta popolni,

saj brez bele in črne

bi izgubile se srne,

ki na trende kaj dajo

in na stil se spoznajo.

Ta pepita je vzorec

kot nalašč za v dvorec,

le gumbi vilinski

za pridih so starinski,

zato pa kikl'ca kratka,

nagajiva in sladka,

mladostno se guba

da voditelj'ca ljuba

v njej prav zažiga,

je za druge ne briga.



foto osebni arhiv/Instagram

ana tavcar voditeljica

Resnobno Se rada postavi

v lepi opravi,

je kot manekenka,

na strune zabrenka,

od mode nebeške,

saj izbire strateške

se poslužuje,

kar med zvezde jo kuje,

precej uglajeno,

v pasu utesnjeno,

obleka deluje

in še petke obuje.

Za nastop je popolna

bombaž ali volna,

za hip uniforma,

to nova je norma.



​foto osebni arhiv/Instagram

ana tavcar voditeljica