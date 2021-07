Mladi očka Gašper Rifelj: Prve družinske počitnice

»Naš trio uživa na vsakem koraku.«

Gašper, Maja in Brin so sanjski trio.

Prvič, odkar je postal očka, se jes svojoin sinkom podal na daljši potep. Pot jih je vodila vse do Bola na Braču, kjer so se na slavni plaži Zlatni rat predajali najlepšim družinskim trenutkom.Pevec ob tem ni pozabil poudariti, da je z rojstvomnjegovo življenje končno dobilo pravi smisel, to pa je poskušal ujeti tudi v objektiv.»Naš trio uživa na vsakem koraku, morje pa nas preplavi z neko nepopisno milino. Lepo je, da lahko odpotujemo in se naužijemo sonca, valov, mivke in osvežujočega dalmatinskega vetra, ki nas boža. Jadran je krasen in imamo veliko srečo, da je tako blizu nas. V družbi svojih dveh srčkov pa hitro najdem tudi navdih za nove glasbene projekte,« nam je zaupal predani očka.