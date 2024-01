Mladi gamsi posneli videospot s prebrisano Katjo (Suzy)

Minulo leto je bilo v znamenju 70. obletnice Avsenikove glasbe, letošnje bo očitno v znamenju legendarnih Gamsov. Leta 1993 so se namreč prvič javno predstavili s skladbo O, Korl in čez noč postali slavni. Uspešno glasbeno pot skupine, ki je Slovencem podarila neuradno športno himno Hej, hej (Kdor ne skače, ni Sloven'c), pa zadnjih 14 let nadaljujejo njihovi potomci, Mladi gamsi.

Gamse so ustanovili bratje Marko, Janko in Tone Omahna, ki so odraščali ob očetu glasbeniku, ki je bil kitarist v ansamblu Franca Flereta. Ko so predstavili uspešnico O, Korl, ki je bila sicer priredba tuje skladbe, so čez noč poslali slavni. Uspešnic so ustvarili veliko, med drugim največji hit Hej, hej, ki ga poznamo vsi, a bolj po refrenu 'kdor ne skače ni Sloven'c'. In najbrž so Gamse tudi zato povabili na svetovno prvenstvu v nogometu leta 2002 v Južno Korejo, kjer so bili edini s harmoniko, ob njihovih vižah pa so se zabavali vsi.

Mladi gamsi so na sceni od leta 2010 in uspešno nadaljujejo glasbeno pot svojih očetov.

Ravno te dni, natančneje 22. januarja, bo minilo pet let od smrti vodje Marka. Kot rečeno, so se javnosti prvič predstavili s skladbo O, Korl, ki so jo zaigrali in zapeli v takratni oddaji Poglej in zadeni, ki jo je vodil Stojan Auer. Letos praznujemo 30 let glasbe legendarnih Gamsov, zato so Mladi gamsi, ki nadaljujejo izvajanje njihove glasbe, v jubilejno leto vstopili s priredbo uspešnice svojih prednikov z naslovom Mlada Fanika, katere avtorja v izvirniku sta Slavc L. Kovačič in Dušan Zore.

Nadaljujejo pot, ki so jo začrtali očetje

Skupino Mladi gamsi sestavljajo Žan in Matej Omahna, Tomaž Palčič, Gašper Belaj in Rok Miže. Fantje nadaljujejo pot, ki so jo začrtali njihovi očetje. »Ponosni smo, da še naprej žuramo s poslušalci, tako kot so naši očetje. Za vse, ki 'ga radi špičite', ne glede na to, al' je zima ali poletje,« pravijo fantje, ki so za novo priredbo znane uspešnice posneli videospot, in sicer v Slovenia Eco Resortu, ki je nastal pod režisersko taktirko Timija Krhlanka.

Katja in Tomaž v videospotu Mlada Fanika

Seveda v videospotu vidimo igralko, brhko mladenko, ki ni Fanika, temveč Katja Stenšak. Tudi ona je glasbenica, članica Prebrisanih muzikantov. Kot nam je zaupala, so jo fantje pobarali, ali bi bila njihova Fanika. »Malo sem premišljevala, ali bi pristala, ker sem precej zasedena. A ker je gams Gašper, tako kot jaz, doma iz Nove Štifte, hkrati se z Žanom že dolgo poznava, tako sem rekla, pa naj bo,« nam je zaupala simpatična prebrisana muzikantka.

Pravi, da se na snemanju že dolgo ni tako nasmejala, če odmisli snemanja s svojimi prebrisanimi. »Fantje so res fajn, zelo zabavni, tako da sem jim rekla, da jim z veseljem pomagam še kdaj, če me bodo potrebovali,« pravi dekle. Sicer so Prebrisani muzikantje ravno te dni posneli novo skladbo. Tokrat je to instrumentalna polka z naslovom Pr' stari žagi, katere avtor je v celoti prebrisani muzikant Lovro Šenk.

Prebrisani muzikantje (s Katjo Stenšak v narodni noši) so te dni izdali instrumentalno polko.

Mladi gamsi obljubljajo, da bodo letos razveseljevali poslušalce z novimi skladbami, verjetno bo med njimi kakšna priredba nekdaj priljubljenih Gamsov.