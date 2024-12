»Ko smo začeli vaditi, sem bila povsem neizkušena, a sem imela odlične mentorje. Med njimi soigralca Ajdo Smrekar in Sebastiana Cavazzo, ki sta mi veliko pomagala,« pravi. Po nenadni vseslovenski prepoznavnosti se je odlično znašla. Z veseljem sprejme tudi kakšno posebno povabilo – 1. decembra bo tako skupaj z igralcem Vojkom Belšakom vodila dobrodelni Miklavžev koncert, ki ga boste lahko spremljali na nacionalni televiziji. Navdihujejo me moji starši, ki so po petindvajsetih skupnih letih še zmeraj tako zaljubljeni in srečni. Želim si, da bi v prihodnosti tudi meni uspelo ustvariti tako podp...