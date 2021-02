Miki Vlahovič se je odločil: Čas je zame!

Več kot 30 let je s skupino Victory dokazoval, da je zmagovalec, odslej pa bo to počel sam, pod svojim imenom, sinonimom za ljubezen do glasbe in življenja. Tisti, ki poznajo Mikija Vlahoviča, vedo, da jim v njegovi družbi ne bo dolgčas. Še posebno navdihujoč je njegov čuteči in povezovalni odnos z družino, brez katere se najverjetneje ne bi podal na samostojno pot. Kako zelo zna imeti rad, dokazuje že s prvo pesmijo, s katero napoveduje, da je prišel trenutek za novo poglavje, v katerem bomo spoznali, da se pod oklepom navidezno neomajnega, drznega zabavljača skriva subtilna moška duša. Od ...