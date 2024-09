Miha in Chantal Guštin: Četrt stoletja ljubezni (Suzy)

Bil je vroč poletni dan, ko sta si večno zvestobo 25. avgusta 1999 obljubila tedaj še kitarist skupine Big Foot Mama Miha Guštin in njegovo dekle Chantal van Mourik. Njuna ljubezen je dobrih deset let prej vzniknila na Hrvaškem za eno samo poletje. Ko se je ozračje ohladilo, sta se vrnila domov, si občasno dopisovala, potem se spet srečala zahvaljujoč režiserju Tomažu Štruclu, ki je dekle, ki je navdihnilo Črn tulipan, želel imeti v videospotu.

Zaljubljena kot nekdaj sta zakonca praznovala srebrno poroko.

Ko je pristala v Sloveniji, ni vedela, kaj pričakovati, a nazadnje je v Portorožu na pomolu padel prvi poljub po desetih letih. »Sedem dni po tem, ko se je vrnila domov, sem dobil pismo, da je pustila fanta in da sem ji zmešal glavo,« se spominja Gušti. »Od tega, da sem prišla z letala, ne vedoč, v kaj se spuščam, do tega, da sva zdaj tu petindvajset let pozneje s tistimi tremi gumpci (otroki Krisom, Maksom in Majo) in tole živaljo,« ga dopolni Chantal in poboža družinskega kužka. Čestitke ljubkemu paru tudi iz našega uredništva!