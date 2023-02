Miha hercog: nov začetek, sreča in nova ljubezen

Miha Hercog je po ascendentu pogumen, spontan, zanosen oven, človek novih začetkov, ki si vedno utira pot naprej. Njegov vladar Mars je v biku, na vrhu 2. hiše, kar mu daje vseeno več praktičnosti, stabilnosti in premišljenosti kot klasičnim ovnom, po drugi strani pa kaže, da je usmerjen na materialno področje, služenje denarja. To mu gre dobro od rok, saj je tik ob Marsu Venera – strasten je, motiviran, a lahko tudi nepredvidljiv, saj sta oba planeta v opoziciji z Uranom. Na preveliko impulzivnost mora paziti v finančnem smislu, ker je Venera vladarica njegove partnerske hiše, je to tud...