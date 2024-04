Glasbenik Miha Guštin Gušti se pripravlja na septembrski koncert v Križankah, s katerim bo praznoval kar 40 let ustvarjanja glasbe. Priprave na veliki dogodek spremlja veliko obujanja spominov. Nogometno žogo je zamenjala kitara. Fuzbal ali kitara? »Sem otrok Bežigrada, odraščal sem nekje 300 metrov stran od Plečnikovega štadiona in jame, kjer je imel nogometni kllub Olimpija Ljubljana treninge. Spremljal sem članske in mladinske ekipe in se priključil pionirski selekciji. Treningi so bili v torek in četrtek.« Zapisal se je nogometu, potem se v petem razredu priključil šolskemu tamburaške...