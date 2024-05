Mesec večne spremembe in lepote življenja (Suzy)

Grki so maja praznovali Maio, boginjo pomladi, nove rasti, rodovitnosti in možnega obilja. V vaseh so imeli vrt, posvečen tej boginji, ki so ga obdelovali vsi. Maia jim je predstavljala možnost novega rojstva, stik z zemljo, seboj, skupnostjo ter vedenje, da je za jesenske plodove treba vložiti individualno in skupno delo. Latinščina nas popelje v besedo maiores – starešine in doda še eno majsko modrost, to je, da objamemo življenje v celoti, od rojstva do smrti in ga zaživimo na polno. Kdaj, če ne sedaj? In kdo, če ne vi? Sprememba je naša stalna življenjska spremljevalka. Vedno si jih želim...