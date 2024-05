Top 5 Solana žetonov v 2024

Ker omrežje Solana še naprej pridobiva hitrost, bi bilo lahko več žetonov njenega ekosistema v prihodnosti velika priložnost za nakup.

V tem članku je predstavljenih pet Solana žetonov, za katere menimo, da imajo še posebej velik potencial, pri čemer gre za mešanico memekovancev, žetonov gamblefi in drugih.

1. Mega dice

Ekosistem Solana je postal znan po svojem bazenu memekovancev z visokim tveganjem in visokim donosom. Vendar je žeton mega dice še ena vrsta kriptovalute, ki je privlačna za isto demografsko skupino, ki se ukvarja z degeneriranim trgovanjem.

Mega dice je vodilna kriptoigralnica z več kot 50.000 igralci in 50 milijoni dolarjev mesečnih stav. Toda kljub položaju vodilnega projekta GambleFi je ta projekt na trg prinesel povsem nov žeton, kar vlagateljem ponuja priložnost, da se vanj vključijo že ob njegovem nastanku.

Glede na uveljavljeni položaj projekta analitiki pričakujejo velik potencial. Na primer, Crypto Boy ga je nedavno označil za »projekt 100x donosa« in poudaril, da gre za vodilno kriptoigralnico na Solani.

$DICE se ponaša s prirojenimi uporabnimi lastnostmi, ki bodo zagotovo okrepile njegovo dolgoročno povpraševanje. Te vključujejo dnevne pasivne nagrade, ki temeljijo na uspešnosti igralnice, omejene izdaje NFT-jev, ekskluzivni dostop do novih funkcij, bonuse za zgodnje vlagatelje in drugo.

Trenutna cena predprodaje mega dicea je 0,069 USD, vendar se bo v času predprodaje postopoma zviševala, naslednji dvig pa bo sledil, ko bo prodanih 14,7 milijona žetonov.

2. Sealana

Sealana je najbolj vroč memekovanec v predprodaji Solane. Projekt je do zdaj zbral več kot 250.000 dolarjev, sprejeli pa so ga tudi vodilni analitiki.

Sealana je memekovanec, navdihnjen s South Parkom, ki je bil v svojem morskem načinu življenja zamenjan za lov za bogastvom memekovancev in ima grdo govorico, ki se nanaša na tjulnje. Živi v kleti svoje mame, kjer sta konzervirana tuna in čips vsakodnevno potrebna, in upa, da mu bo nekega dne uspelo izstopiti z izjemnim dobičkom.

Medtem ko je ta zabavna zgodba navdušila vlagatelje, pa so navdušenje vzbudile tudi govorice, da za projektom stoji ekipa Slerf. Družba Slerf je prejšnji mesec dosegla najvišjo tržno vrednost 400 milijonov dolarjev, kar pomeni, da so obeti za podjetje Sealana zelo spodbudni, če so govorice resnične.

K navdušenju prispevajo tudi najboljši analitiki, kot je ClayBro, ki podjetju Sealana po IEO napovedujejo velike dobičke.

»Sealana je najnovejši memekovanec Solana, ki se mu obeta rast,« je dejal.

Ker pa ni napovedana nobena vnaprej določena trdna zgornja meja, morajo tisti, ki želijo kupiti sealano v predprodaji, ukrepati hitro, sicer tvegajo, da bodo zamudili.

3. Dogeverse

Dogeverse, novi memekovanec na Solani, je hitro pritegnil pozornost zaradi svojih inovativnih možnosti več verig. To ni le običajen memekovanec, temveč je prvi, ki je začel delovati na šestih verigah blokov: Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Solana, Avalanche in Base.

Zvezda dogeversa je pes Cosmo, ki se je rodil iz supernove in lahko preskakuje med kriptovesolji. To daje imetnikom $DOGEVERSE edinstveno možnost, da se brez težav gibljejo med različnimi verigami blokov.

Dogeverse je s skupno ponudbo 200 milijard žetonov velik del namenil za različne vidike, kot so vložki, likvidnost, trženje in razvoj ekosistema. Ta strateška razdelitev govori o njegovi dolgoročni viziji.

Časovni načrt projekta je metodično določen, začenši z vzpostavitvijo spletnega mesta in gradnjo skupnosti ter nadaljujoč s trženjskimi prizadevanji in uvrstitvijo na borzo.

4. Smog

Smog je še eden izmed uspešnih memekovancev na Solani. V skladu s svojim časovnim načrtom želi smog gostiti največji airdrop na verigi blokov Solana. Če želite sodelovati, kupite žeton $SMOG in začnite zbirati točke airdrop.

$SMOG lahko kupite na njenem uradnem spletnem mestu z 10-odstotnim popustom z uporabo ETH ali USDT in ga stavite za velikodušno APY. Lahko pa kupite $SMOG na borzi Jupiter DEX brez popusta. Točke airdrop žetona lahko pridobite tudi s sodelovanjem v nalogah in izzivih, ki jih gosti platforma.

$SMOG se je v 24 urah po uvrstitvi na borzo Jupiter povečal za 1300 %. Ker se pričakuje, da bo smog prek kampanj airdrop sprostil 490 milijonov žetonov, bi se lahko v prihodnjih mesecih na platformi povečala aktivnost.

Točke trgovanja z airdropom za $SMOG bodo razkrite šele pozneje. Skupna ponudba žetonov $SMOG znaša 1,4 milijarde žetonov. Polovica žetonov bo uporabljena za trženjske namene v upanju, da bo to dolgoročno najboljši memekovanec.

Če bo $SMOG še naprej ponujal višje donose, lahko pritegne uvrstitev na prvo raven borz, kot sta Binance in Coinbase.

5. Jupiter

Jupiter je še en vrhunski protokol Solana DeFi za nakup. Trenutno je Jupiter po obsegu trgovanja druga največja decentralizirana borza v panogi, ki zaostaja le za Ethereumovo borzo Uniswap.

Žeton JUP je bil februarja lansiran prek airdropa in od takrat je dosegel visoke rezultate. Njegova začetna cena je znašala 0,72 USD, po kratkem umiku pa je dosegla najvišjo vrednost 1,78 USD, zdaj pa se trguje po 1,07 USD.

JUP se je danes znižal za 5,9 %, v tem tednu za 23 %, v tem mesecu pa za 25 %. Njegova tržna kapitalizacija znaša 1,4 milijarde dolarjev, 24-urni obseg trgovanja pa 128 milijonov dolarjev, kar je danes za 45 % manj.

V zadnjih 24 urah je borza Jupiter omogočila 744 milijonov dolarjev obsega trgovanja, kar pomeni 15,5 % celotne dejavnosti trgovanja s kriptovalutami na verigi.

Medtem se lahko pohvali s 323 milijoni dolarjev zaklenjene skupne vrednosti, kar je 11 % več kot ta teden. Podobno kot KMNO se za upravljanje borze Jupiter uporablja JUP.

Ekosistem Solana ponuja raznolike žetone z velikim potencialom, ki zadovoljujejo različne interese vlagateljev. Mega dice ($DICE) izstopa s svojimi gamblefi pripomočki in zgodnjimi naložbenimi priložnostmi, medtem ko je sealana, ki ga je navdihnil South Park, memekovanec z visokim tveganjem in visokim donosom ter močno podporo analitikov. Dogeverse ($DOGEVERSE) je pionir medverižne uporabnosti, ki povečuje mobilnost žetonov v šestih verigah blokov. Smog ($SMOG) namerava izvesti največji airdrop žetonov na Solani in pri tem ponuditi znatne spodbude za vložke.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media LTD