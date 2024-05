Znani glasbenik se ne spominja več imen svojih otrok

Bil je prvi mož in soustanovitelj legendarne ameriške glasbene zasedbe Beach Boys, glasbeni kolegi in kritiki pa so ga označili za eno najvplivnejših in najbolj ustvarjalnih sil popularne glasbe. Toda zdaj, z 81 leti že za njim, Brianu Wilsonu življenje polzi iz rok.

Že na začetku leta je namreč pricurljalo, da mu demenca košček za koščkom jemlje njega samega in njegov spomin, kar pa se je še znatno poslabšalo, ko je konec januarja umrla njegova žena Melinda Ledbetter Wilson. Z njo ni odšla le pevčeva velika ljubezen, temveč tudi ženska, ki je zanj ljubeče skrbela, zaradi česar se je Brianova družina obrnila na sodišče s prošnjo po dodelitvi skrbništva.

»Videl sem prepričljive dokaze, da je to nujno in potrebno,« je presodil sodnik Gus T. May in Brianove zdravstvene in osebne odločitve prepustil njegovi menedžerki LeeAnn Hard in publicistki Jean Sievers, ki sta obe že dolgo del zvezdnikovega življenja.

Sodno dodeljeno skrbništvo je, vsaj v zvezdniških krogih, pogosto povezano s škandali. Le pomislite na Britney Spears, o življenju katere je več kot desetletje odločal njen oče! Toda v Brianovem primeru so to kot edino pravo pot prepoznali tako glasbenik kot njegova družina, ki je tudi prosila, da bi skrb zanj prevzeli LeeAnn in Jean.

»Želimo, da bi bilo zanj ustrezno poskrbljeno in da bo še naprej prejemal najboljšo možno oskrbo na domu,« so zapisali njegovi domači in dodali, da bo pevec tako še naprej lahko užival v času s svojo družino in se tudi še posvečal projektom, ki so mu blizu. »Z Melindino smrtjo, ki je skrbela za njegove vsakodnevne potrebe, Brian ni več mogel ustrezno poskrbeti za svoje osebne potrebe, povezane s fizičnim zdravjem, hrano, oblačili in domom,« pa je poudaril njegov odvetnik Robert Frank Cipriano in dodal, da njegov varovanec soglaša z zamislijo skrbništva, zadovoljen pa da je tudi z izbiro sodišču predlagane skrbniške dvojice.

7 otrok ima pevec.

Oslabeli zvezdnik na zaslišanje ni prišel, saj bi to od njega terjalo preveč. Trpi namreč za močno obliko nevrokognitivne motnje in jemlje zdravila za demenco, je njegovo odsotnost opravičil zdravnik in dodal, da pevec zlahka izgubi rdečo nit, se le stežka in za kratek čas osredotoči ter pogosto spontano spušča nerazumljive zvoke. Sicer pa je glasbenikov odvetnik sodišču zaupal, da se Brian po hiši premika s pomočjo hojce in negovalke. Sicer ve, kdo in kje je, orientirati se tudi še vedno zna v času, da pa se spominja le še imen svojih dveh najstarejših otrok, ki tudi živita z njim, medtem ko mu so mu imena preostalih petih otrok že zdrsnila iz spomina.

Sodnik je torej ugodil prošnji po skrbništvu, soglašal je tudi z željo pevčevih hčera Carnie in Wendy Wilson, da bosta novopečeni skrbnici o vseh spremembah, povezanih z očetom, sproti obveščali vseh njegovih sedem otrok, s katerimi se bosta tudi posvetovali o vseh zdravstvenih vprašanjih.

Prvi mož kultnih Beach Boys se že večji del življenja spopada z duševnimi težavami, ubežal pa ni niti pasti odvisnosti. Že pred časom so mu diagnosticirali bipolarno motnjo in obliko shizofrenije, o čemer je tudi sam spregovoril pred slabim desetletjem. »V svoji glavi slišim glasove. Nekaj je optimističnih, a večinoma niso. Večina jih je zaničljivih,« se je odprl pevec, ki je v divjih 60. letih nič kaj zmerno eksperimentiral z drogami, tudi s psihedeličnim LSD, po čemer je razvil paranoidne zablode.