Urška Bačovnik Janša je bila s prijateljicami, Aleš Musar z mamo (FOTO)

Tokrat se v vlogi Tosce izmenjujeta Rebeka Lokar in genialna ter ena največjih slovenskih opernih pevk Sabina Cvilak. Z najbolj znano Puccinijevo opero, ki govori o vzkipljivi, ljubosumni operni divi Tosci ter njeni ljubezni do Maria, slikarja, in baronu, načelniku Scarpiu, ki pošlje v smrt vse glavne junake, vključno z njim samim, je mariborski SNG Tosco na odrske deske postavil že v trinajsti izvedbi!

Aleš Musar z mamo Metko ter Simonom Krečičem, umetniškim vodjo Opera SNG Maribor, in Danilom Roškerjem, direktorjem SNG Maribor FOTO: MP Produkcija/pigac.si

»Želel sem ustvariti nekoliko drugačno, vendar klasično operno predstavo in hkrati slediti ideji, da vsak diktator predstavlja smrt svobodi. Dogajanje sem zato umestil v zgodnje 19. stoletje, v obdobje črno-belih filmov groze,« razlaga režiser ​Pier Francesco Maestrini, ki je vlogo Maria zaupal Miheilu Šešaberidzeju.

Veličastna opera meji na triler. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Rebeka Lokar ter Miheil Šešaberidze sta Tosca in Mario. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Barona Scarpia igra Luka Brajnik, poleg njih pa v skoraj triurni predstavi, ki meji že na triler, nastopijo še Valentin Pivovarov, Alfonz Kodrič, Sebastijan Čelofiga, Benjamin Šuran, Dušan Topolovec, Tomaž Planinc, Mihael Roškar, Rene Vujinić Cvilak, Terezija Potočnik Škofič ter Jakob Ribič. Dirigent je Gianluca Martinenghi, scenograf Matic Kašnik, asistent režiserja Tim Ribič, kostumografi pa Luca Dall'Alpi, Simona Tuš ter Suzana Rengeo.

Mariborski podjetnik Tomaž Riedl z ženo Barbaro veliko vlaga v mariborsko kulturo. FOTO: MP Produkcija/pigac.si