Kakšno vreme ustreza ribam

En oblaček, en sončni žarek, nekaj kapljic dežja in piš vetra: to so ribe, mešanica spomladanskih občutkov, negotovi, a sproščeni. Ne marajo dokončnih odločitev, zadostuje jim že trenutek, da spremenijo mnenje, tako kot se spreminja vreme, ki jim najbolj ustreza. Njihovo telo začuti vsako spremembo vremena: lasje se z vlago skodrajo, močan veter jih vznemiri, mraz povzroča prehlade. Kot spremenljivo nebo se spreminjajo od smeha do joka, vsakemu, ki jih poskuša razumeti, pa so kot uganka, saj se njihove misli nenehno spreminjajo.

Čeprav je prijetno, jih spreminjanje utruja. Zaradi domačnosti z vodo imajo rade dež in vlago, obožujejo toplo, a ne soparno vreme, njihovo telo in duh zahtevata dobro počutje in veliko prijetnih malenkosti. Nasprotno pa jih nizka oblačnost spravlja v žalost, zaradi megle postanejo radovedne, a jih na koncu tako vreme prestraši in utrudi. Bodite pozorni na skokovite spremembe temperature, saj slabo vplivajo na telo in dobro voljo. Če se ne počutite dobro, se razburite in postanete pesimistični in cmeravi.