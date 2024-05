Pogačar se je že decembra odločil za kraljevsko zmago

Tadej Pogačar (UAE) je najboljše prihranil za najzahtevnejšo preizkušnjo 107. Gira d'Italia. V kraljevski 15. etapi je uprizoril še eno od simultank, zaradi katerih ni le eden od najboljših kolesarjev sedanjega rodu, temveč vseh časov. Iz skupine favoritov se je izstrelil 15 km pred ciljem 222 km dolge preizkušnje s kar 5724 višinskimi metri, se otresel tekmecev za vrh v skupnem seštevku, polovil vse ubežnike pred sabo in 2387 m visoko nad Livignom slavil zmago, ki se je vpisala v legendo dirke po Italiji.

Vsi, ki so spremljali najtežji dan letošnjega Gira, so se dolgo spraševali, ali bo Pogačar samo branil že zajetno prednost v skupnem seštevku, ki jo je z 2. mestom v vožnji na kronometer v 14. etapi povečal na 3:51 pred Geraintom Thomasom (Ineos) in 3:56 pred Danijem Martinezom (Bora Hansgrohe), ali se bo podal v lov na svojo četrto etapno zmago.

Njegovi pomočniki so ves dan narekovali tempo na čelu glavnine in obsežni skupini ubežnikov niso pustili predaleč, vendar je imel tedaj vodilni Nemec Georg Steinhauser (EF Education) 18 km pred ciljem še 3:40 prednosti pred rožnato majico. Takrat je narekovanje tempa prevzel Rafal Majka in svojega kapetana pripeljal na okrogle tri minute zaostanka.

6:41 znaša prednost Tadeja Pogačarja po dveh tednih Gira

Za vse druge v karavani bi bil to prevelik zaostanek 15 km pred ciljem, a ne za Pogačarja, ki je potreboval en sam pospešek, da se je znebil Martineza in Thomasa. Njegova glavna tarča je postal Nairo Quintana (Movistar), ki je medtem na čelu dirke prehitel Steinhauserja.

Slovenski zvezdnik je na dirki po Italiji slavil že štiri etapne zmage. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Slednji je številko ena na svetovni lestvici v hrbet gledal še pred vrhom prelaza Foscagno, po katerem je sledilo še štiri km spusta in nato ravno toliko ciljnega vzpona na Mottolino nad Livignom. Na njem je moral Pogačar nadoknaditi še 40 sekund zaostanka za Quintano, a je bil dobra 2 km pred ciljem že pred njim. V cilj je 25-letnik s Klanca pri Komendi med slovenskimi zastavami prikolesaril 29 sekund pred kolumbijskim veteranom, ki je Giro dobil leta 2014, Thomas in Martinez pa sta končala 2:50 zadaj, vštevši deset odbitnih sekund za etapno zmago se je njun zaostanek za Pogačarjem povečal za okrogle tri minute.

Drugi so raje dirkali med sabo

»Ekipa je opravila izjemno delo, že od decembra smo imeli v mislih to etapo. Vse smo imeli pod nadzorom, čeprav je bil pobeg zelo močan. V zadnjih 15 km sem šel na vso moč in slavil zmago v Livignu, enem mojih najljubših krajev v Italiji,« je Pogačar povedal o zmagoslavju v eni od svojih višinskih pripravljalnih baz in razkril, da so bili odveč dvomi o tem, ali bo napadel. Za to se je odločil že na prvih ekipnih pripravah pred sezono decembra v Alicanteju.

»Klobuk dol, njegova ekipa je zanj delala do zadnjega atoma moči, vedeli smo, da prihaja napad, a nismo mogli storiti nič. Pogačarja smo spustili naprej in dirkali med sabo,« se je zmagovalcu priklonil Thomas. Valižanu je lani rožnata majica ušla s 14 sekundami zaostanka za Primožem Rogličem, za Pogačarjem letos pred drugim dnevom premora zaostaja 6:41.