Upanja ni več: potrdili smrt iranskega predsednika

Iranska državna televizija je danes potrdila smrt predsednika Ebrahima Raisija in zunanjega ministra Hoseina Amir-Abdolahiana v nedeljskem strmoglavljenju helikopterja na severozahodu Irana. Da ni znakov o morebitnih preživelih, so že pred tem poročali reševalci, ki so se davi prebili do prizorišča nesreče.

Poleg televizije je med drugim tudi državna tiskovna agencija Irna poročala, da je umrlo vseh devet potnikov na krovu helikopterja, ki je bil po zaključku obiska v Azerbajdžanu v nedeljo na poti proti iranskemu mestu Tabriz.

Po tem, ko so izgubili stik z njim, je stekla obsežna reševalna akcija, ki jo je oteževalo slabo vreme. Ekipe so se po 15 urah iskanja do prizorišča nesreče prebile danes zjutraj. Glede na nekatera poročila naj bi helikopter v celoti zgorel.

Potoval je sicer v konvoju skupno treh helikopterjev, preostala dva sta varno prispela na cilj.