Po Ljubljani z BMW-jem norel s 123 km/h! Bil je pijan, kazen bo ogromna

Policisti so minuli teden na Celovški cesti s sistemom Provida izmerili hitrost vožnje voznika osebnega vozila znamke BMW, ki je na delu ceste, kjer je hitrost omejena na 60 km/h, vozil kar 123 km/h.

V postopku je za nameček preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0,45 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bo zaradi prekoračitve hitrosti podan obdolžilni predlog na sodišče, kjer je za ta prekršek zagrožena kazen 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

V preteklih 24 urah je ljubljanski operativno-komunikacijski center prejel 467 klicev, 142 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 43 nanašalo na kriminaliteto, 39 na javni red in mir, ter 42 na prometno varnost.

Zaradi vožnje pod vplivom alkohola sta mu policista na kraju prekrška izrekla globo v višini 900 evrov in 16 kazenskih točk, sporočajo s PU Ljubljana.